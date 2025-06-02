Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla etkinlik düzenledi

BAKAN GÖKTAŞ’TAN ÇOCUKLARLA BAYKAR TEKNOLOJİ ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında yaşayan 63 çocukla, T3 Vakfı’nın “Yükselen Yıldız” programı çerçevesinde, İstanbul’daki Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, TEKNOFEST finalistleri de dahil olmak üzere Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat’tan gelen çocuklarla, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yenilikçi çalışmalarını yakından inceledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın rehberliğinde gerçekleştirilen ziyarette, çocuklar, İHA ve SİHA üretim süreçlerini yerinde gözlemleme şansı buldu ve Baykar’ın teknolojik gelişim süreci hakkında bilgilendirildi.

ZİYARETTE SORU-CEVAP ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Ziyaretin bir parçası olarak düzenlenen soru-cevap etkinliğinde, çocuklar Bayraktar’a merak ettikleri soruları yöneltti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bu etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından şu değerlendirmelerde bulundu: “T3 Vakfı’nın ‘Yükselen Yıldız’ programı çerçevesinde, aralarında TEKNOFEST finalistlerinin de bulunduğu koruma altındaki çocuklarımızla beraber Baykar Teknoloji tesislerini ziyaret ettik. Teknolojiye ilgi duyan çocuklarımız, Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü çalışmaları yakından gözlemleme imkânı buldu ve insansız hava araçlarının üretim süreçlerini yerinde incelediler. Geleceğin mühendisleri ve bilim insanları olma yolunda bu değerli etkinlik için T3 Vakfı’na, Baykar Teknoloji’ye ve emeği geçen tüm kişilere teşekkür ediyorum.”

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TEKNOFEST YOLCULUĞU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altında bulunan çocukların temel ihtiyaçlarının yanı sıra bireysel farklılıkları ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak, potansiyelini gerçekleştirebilen, teknolojik gelişmelere ilgi duyan ve farkındalık sahibi güçlü bireyler olarak yetişmelerini desteklemek için akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini teşvik edici projeler yürütüyor. Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ndeki çocuklar, 2022 yılında başlayan teknik çalışmalarla 2023 TEKNOFEST’e katılma fırsatı bulmuş ve 2024’te İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde finale kalarak, Mersin’de gerçekleşen şampiyonada 12. olarak önemli bir başarı elde etmişlerdi. 2025 yılında ise TEKNOFEST KKTC’de, İstanbul ve Ankara’dan katılan çocuklar, İnsansız Su Altı Aracı ve çevre dostu ‘Tarla Faresi’ projeleriyle tanıtım yapmışlardı.