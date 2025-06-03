Mahinur Özdemir Göktaş, Deprem Hakkında Açıklama Yaptı

BAKANLIK DEPREM SONRASI DESTEK HIZMETLERİ SUNUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akdeniz’de bulunan Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, “Bakanlık olarak, başta Afranur kızımızın ailesi olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmak üzere sahadayız.” şeklinde destek taahhüdünü dile getirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ VE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Göktaş, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, Muğla’nın Marmaris açıklarında meydana gelen depremi hatırlatarak, “Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi. Ayrıca hayatını kaybeden Afranur Günlü için de, “Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

DEPREMİ UNUTMADIK, DESTEK VERİYORUZ

Bakan Özdemir, bu zor dönemde depremden etkilenen tüm vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.” şeklinde dua etti. Bakanlık, özellikle psikososyal destek hizmetleri ile bölgede vatandaşlara yardımcı olmayı hedefliyor.