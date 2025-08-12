Mahinur Özdemir Göktaş, Gazilerle Buluştu

BİRLİKTELİK VE DESTEK VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nda şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nda, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geldik. Aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle kurduğumuz bu güçlü birliktelik, omuz omuza Terörsüz Türkiye’yi inşa etme irademizin en anlamlı göstergesidir. Her zaman yanlarında, bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz” dedi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA ÖNEMİ

Bakan Göktaş, bu buluşmanın önemine dikkat çekti ve toplumda şehit ailelerine ve gazilere olan destek ve dayanışmanın artması gerektiğini vurguladı. Bu tür etkinliklerin, bir araya gelerek güçlenmenin, birlikte hareket etmenin ve gelecekteki hedeflere ulaşmanın temelini oluşturduğunu ifade etti. Şehit yakınları ve gazilerin, her zaman devletin ve milletin yanında olduğunu belirtti.