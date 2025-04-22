Mahir İçli Türkiye Birincisi Oldu

İZİMİRLİ YARIŞMADA BAŞARI

19-20 Nisan 2025 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen Sem-Tohm Olimpik Deneme Yarışması, Erzincanlı sporcu Mahir İçli için unutulmaz bir başarıya sahne oldu. Atletizm branşında üç adım atlama kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden İçli, 15.02 metrelik atlayışıyla yarışmayı kazandı.

KİŞİSEL EN İYİSİNİ GELİŞTİRDİ

Mahir İçli, 15.02 metre atlayarak sadece Türkiye Şampiyonluğu kazanmakla kalmadı, aynı zamanda kariyerinde kişisel en iyi derecesini 71 santimetre artırdı. Bu performans, onun gelecekteki hedefleri için önemli bir adım oldu. İçli, 15.05 metre olan U20 Avrupa Şampiyonası barajını ise yalnızca 3 santimetre ile kaçırarak dikkat çekti.