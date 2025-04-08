Mahir Polat’a Tahlil Yapılacak

ADLİ TIP KURUMU’NUN TALEBİ

Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik devam eden soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin gerçekleştirilmesini istiyor. Bu süreçte toplanan verilerin ışığında bir karar verileceği bildiriliyor.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLEN MÜZEKKERE

Adli Tıp Kurumu’nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği müzekkere aracılığıyla, Polat’ın hastaneye gönderilmesini ve dosyada eksik sayılan bazı tahlil ve tetkiklerin yaptırılmasını talep ettiği ifade ediliyor. İlgili kurul, bu tahlil ve tetkiklerin sonuçlarına bağlı olarak karar verecek.

TETKİKLERİN YAPILMASI PLANLANIYOR

Mahir Polat’ın hastaneye sevk edileceği ve gereken tahlil ve tetkiklerin gerçekleştirileceği bilgisi elde edildi. Bu gelişmeler, soruşturmanın seyrini etkileyecek önemli bir aşama olarak dikkat çekiyor.