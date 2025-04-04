Mahir Polat Adli Tıp Kurumuna Sevk Edildi

MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde bulunan hastanede sağlık durumunun cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığının belirlenmesi için sağlık kurulu önüne çıktı. Kurul, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Polat’ın önümüzdeki günlerde Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor.

POLAT’IN DAHA ÖNCEKİ SAĞLIK SORUNLARI

Mahir Polat, 29 Mart’ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yapılan tetkiklerin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi’nde gözlem altına alınan Polat’a anjiyo işlemi uygulanmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Polat, 31 Mart’ta taburcu edilerek cezaevine geri gönderilmişti.

ADLİ TIP KURUMU SÜRECİ NE ANLAMA GELİYOR?

Mahir Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk kararı, sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygunluğunun detaylı şekilde incelenmesi anlamına geliyor. Bu süreç, tutukluların sağlık haklarının değerlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

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