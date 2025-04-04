Mahir Polat Adli Tıp Kurumuna Sevk Edildi

MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ
Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ndeki hastanede sağlık durumunun cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığının belirlenmesi için sağlık kurulu önüne çıktı. Kurul, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Polat’ın önümüzdeki günlerde Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor.
POLAT’IN SAĞLIK SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?
Mahir Polat, 29 Mart’ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yapılan tetkiklerin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi’nde gözlem altına alınan Polat’a anjiyo işlemi uygulanmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından 31 Mart’ta taburcu edilen Polat, ceza infaz kurumuna geri gönderilmişti.