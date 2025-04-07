Mahir Polat ATK’ye Sevk Edildi

Avukat Erkam Erdem, ciddi sağlık problemleri yaşayan Mahir Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini bildirdi. Mahir Polat, bu kontrolün ardından tekrar Silivri Cezaevi’ne geri gönderildi. Peki, Mahir Polat tahliye oldu mu?

ADLİ TIP KURUMU’NA SEVK

Tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi. Avukatı Erkam Erdem, sosyal medya platformu X üzerinden Mahir Polat’ın durumunu duyurmuştu. Kontrol sürecinin tamamlanmasının ardından Polat, Silivri Cezaevi’ne tekrar gönderildi.

AVUKATIN AÇIKLAMALARI

Mahir Polat’ın avukatı Alperen Gökhan, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan muayene ile ilgili olarak, “Türkiye’nin en saygın sağlık kurumlarından birisi olan Adli Tıp Kurumu hekimlerine ve kurumuna güvenimiz tam. Heyetten de olumlu bir sonucun çıkmasını bekliyoruz” dedi.

ADLİ TIP RAPORUNUN BEKLENTİSİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün (7 Nisan Pazartesi) yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz karar verecektir. Adli Tıp raporunu beklemek durumundayız” şeklinde bilgi verdi. Tunç, Mahir Polat’ın cezaevine naklinden sonra, belirtilen şikayetler üzerine ilk muayeneden geçirildiğini ifade etti. Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, burada bazı tetkikler ve müdahaleler yapıldıktan sonra tekrar cezaevine geri alındığına dikkat çekti. Bakan Tunç, tutuklunun durumu hakkında raporun Adli Tıp tarafından verileceğini ve buna göre gerekli kararın alınacağını belirtti.