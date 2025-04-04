Mahir Polat, ATK’ye Sevk Edildi

MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ndeki hastanede sağlık durumunun cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığının belirlenmesi için sağlık kurulu önüne çıktı. Kurul, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Polat’ın önümüzdeki günlerde Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor.

POLAT’IN DAHA ÖNCE YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI

Mahir Polat, 29 Mart’ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yapılan tetkiklerin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi’nde gözlem altına alınan Polat’a anjiyo işlemi uygulanmıştı. Tedavisi tamamlanan Polat, 31 Mart’ta taburcu edilerek cezaevine geri gönderilmişti.

ADLİ TIP KURUMU SÜRECİ NEDEN ÖNEMLİ?

Mahir Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk kararı, cezaevi koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun resmi olarak değerlendirileceği anlamına geliyor. Bu süreç, tutukluların sağlık haklarının korunması açısından kritik bir aşama olarak öne çıkıyor.