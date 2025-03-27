Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı Mı?

Mahir Polat’ın Hastaneye Sevki

Mahir Polat’ın cezaevinde ani bir rahatsızlık geçirdiği ve hastaneye sevk edildiği bildirildi. Sosyal medyada ve haber sitelerinde “Mahir Polat hastaneye mi kaldırıldı?” sorusu hızla gündem oldu. Kalp rahatsızlıkları bulunan Polat’ın durumuyla ilgili gelişmeler büyük bir merak yaratıyor. Peki, Mahir Polat hastaneye mi kaldırıldı? Son dakika bilgileri neler? İşte detaylar.

İsmail Küçükkaya’nın Açıklaması

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV yayınında yaşanan durumu duyurdu. Kardeşi Turgay Polat’ın kendisini aradığını belirten Küçükkaya, “Turgay Polat aradı, Mahir Polat hastaneye kaldırılmış. Çok ciddi kalp sorunları vardı. Stent takılmıştı, hatta bazı ameliyatlar için gün alıyordu. Kardeşi Turgay Polat’tan öğrendim” ifadelerini kullandı. Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanan Mahir Polat’ın Silivri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’ne sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan soruşturma başlatmıştı. Mahir Polat ve diğer bazı isimlerin tutuklanmasına hükmedilmişti.

Mahir Polat’ın Kariyeri

1976 yılında Erzincan’da doğan Mahir Polat, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 2003 yılında İTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programında eğitim alırken, 2008’de Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik bölümünde lisansüstü eğitimini tamamladı. 2011-2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı dersleri verdi. 2009’dan itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde çalışan Polat, 2014-2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi, 2016-2019 yılları arasında ise Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürlüğü görevlerinde bulundu. Tarihi kültürel çevre koruma ve müze bilim konularında pek çok çalışması olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti ve Europa Nostra Türkiye üyesidir.