Mahir Polat İçin Adli Tıp Kararı Alındı. İBB’ye Flaş Gelişme!

MAHİR POLAT ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLECEK

Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ndeki hastanede sağlık durumunun cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için sağlık kurulu önüne çıktı. Kurul, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Polat’ın önümüzdeki günlerde Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor.

POLAT’IN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Mahir Polat, 29 Mart’ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yapılan tetkiklerin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi’nde gözetim altında tutulan Polat’a anjiyo işlemi uygulanmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından 31 Mart’ta taburcu edilen Polat, ceza infaz kurumuna geri gönderilmişti.

ADLİ TIP KURUMU KARARI BEKLENİYOR

Polat’ın sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygunluğu konusundaki nihai karar, Adli Tıp Kurumu’nun değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Sürecin ilerleyen aşamalarında Adli Tıp Kurumu’nun vereceği rapor, Polat’ın infaz sürecini doğrudan etkileyecek.