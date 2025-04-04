Mahir Polat’ın Sağlık Durumu Açıklamaları

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANIYOR

Mahir Polat’ın sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri, hem ailesinin hem de avukatının yaptığı açıklamalarla netleşiyor. Kalp ve tansiyon rahatsızlıkları bulunan Mahir Polat’ın, cezaevindeki koşullar sebebiyle sağlığının kötüleştiği ifade ediliyor. Belirtilen bilgilere göre, Polat birkaç kez hastaneye kaldırıldığı için sağlık durumu daha da ciddileşmiş durumda.

CİDDİ TEHLİKE BELİRTİLERİ

Özellikle Mahir Polat’ın tansiyon seviyelerinin tehlikeli noktalara ulaştığı ve anjiyo prosedürü geçirdiği, durumunun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu durumu daha da endişe verici hale getiren faktörlerin başında, cezaevindeki yaşam şartlarının yarattığı etkiler bulunuyor. Şimdi herkes, Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında yeni ve kesin bilgiler bekliyor.