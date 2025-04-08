Mahir Polat Sağlık Sorunları Yaşıyor

MAHİR POLAT’IN TUTUKLANMASI VE SAĞLIK DURUMU

23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir soruşturma çerçevesinde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Mahir Polat, bu sürecin ardından ciddi sağlık problemleri yaşadı. Yüksek tansiyon nedeniyle 29 Mart’ta hastaneye kaldırılan Polat, anjiyo operasyonu geçirdi. Bu durum, “Mahir Polat serbest bırakılacak mı?” ve “Mahir Polat’ın sağlık durumu ne?” sorularını gündeme getirdi. Peki, Mahir Polat serbest bırakılacak mı? İşte detaylar…

AVUKATINDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Mahir Polat, tutuklu kalışı sırasında sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor. Polat’ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini bildirdi. Erdem, “Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu’nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

MAHİR POLAT’IN EĞİTİM VE KARIYERİ

Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan’da doğdu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003’te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programına başladı. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. İlgili bölümde 2011-2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı dersleri verdi. 2009’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde dinsel kültürel miras alanında doktora tezi çalışmasına başladı. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görevine başladı ve 2009’dan itibaren Vakıf Uzmanı olarak devam etti. 2014-2016 yılları arasında Akaretler Atatürk Müzesi, 2016-2019 döneminde ise Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Mahir Polat, tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih gibi birçok alanda çalışmaları ile dikkat çekiyor. Ayrıca Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye ve Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.