Mahir Polat Taburcu Edildi, Cezaevine Döndü

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kaldığı Marmara Cezaevi’nde hastalanarak Küçükçekmece’deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polat, hastaneye jandarma ve polis ekipleri eşliğinde ambulansla ulaştırıldı ve burada doktorlar tarafından acil müdahale gerçekleştirildi. Dün anjiyo olan Polat’ın durumu yakından takip edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ, TABURCU OLDU

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat’ın öğle saatlerinde taburcu edildiğini ve cezaevine geri gönderildiğini doğruladı. Erdem, Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.