Gündem

Mahir Polat Taburcu Edildi, Cezaevine Döndü

mahir-polat-taburcu-edildi-cezaevine-dondu

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kaldığı Marmara Cezaevi’nde hastalanarak Küçükçekmece’deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polat, hastaneye jandarma ve polis ekipleri eşliğinde ambulansla ulaştırıldı ve burada doktorlar tarafından acil müdahale gerçekleştirildi. Dün anjiyo olan Polat’ın durumu yakından takip edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ, TABURCU OLDU

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat’ın öğle saatlerinde taburcu edildiğini ve cezaevine geri gönderildiğini doğruladı. Erdem, Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

ÖNEMLİ

Ekonomi

ÖTV’siz Araç Alımında Yeni Detaylar

Engelli bireyler için ÖTV muafiyeti konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Yüzde 90 engeli olanlar, 10 yılda bir yeni araç alabilecek; mevcut araçlarını cezasız satma hakkına sahip.
Gündem

Müftünün Volkan Konak Paylaşımı Tartışma Yarattı

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, şarkıcı Volkan Konak'ın vefatı sonrası yaptığı "Sahnede gebermiş" paylaşımına yönelik tepkilere yanıt verdi. Tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.