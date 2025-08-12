Mahir Saygı, Görme Engellilere Destek Sağladı

MAHİR SAYGI’NIN EĞİTİM HİKAYESİ

Mahir Saygı, babasının vefatının ardından devletin desteğiyle ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Ardından Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler Eğitim Anabilim Dalı’nı bitirdi. Şu anda yüksek lisansını sürdüren Saygı, Çubuk Rehberlik Araştırma Merkezi’nde özel eğitim öğretmeni olarak çalışıyor. Yürüttüğü projelerde özel gereksinimli bireylere yönelik yapay zeka tabanlı eğitim materyalleri geliştirerek, öğretmenlerin ve velilerin işlerini kolaylaştırmak için bireysel formlar hazırlıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ CİHAZ GELİŞTİRME

Yüksek lisans dersinde sınırlı sözlü becerilere sahip veya sözel olmayan iletişim kuran bireylere destek olacak alternatif iletişim cihazı üzerinde çalışan Saygı, yurtdışından getirilen yüksek fiyatlı cihazlara alternatif bir çözüm yaratmayı hedefliyor. “Kişiden alınan veriye dayalı çıktı üretiyor” diyerek, çalıştığı kurumda özel gereksinimli bireyler için dijital formlar oluşturduğunu aktarıyor. Bu formlarla, öğretmenlerin bireylerin görme fonksiyonlarını değerlendirebileceği zengin veri sunmayı amaçlıyor.

İLETİŞİMİN YENİ YOLU

Saygı, yüksek lisans dersinde izlediği bir videonun ardından, konuşma güçlüğü çeken bireyler için geliştirilmiş alternatif iletişim cihazları konusunda derin bir farkındalık kazanıyor. Yurtdışından yüksek fiyatlarla temin edilen cihazların fiyatlarından rahatsızlık duyduğunu belirten Saygı, kendi imkanlarıyla alternatif bir iletişim cihazı geliştirmeye karar veriyor. Geliştirdiği uygulama sayesinde, tuşlara basıldığında sesli yanıtlar veriliyor ve görsel içerikler belirleniyor. Bu uygulamanın tarayıcı tabanlı olması, farklı işletim sistemlerinde kullanılabileceği anlamına geliyor, bu da esneklik sağlıyor.