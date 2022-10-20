Mahir Ünal’dan istifa hakkında açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti’den ve vekillikten istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında konuştu.

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifasıyla ilgili konuşan Ünal, “Henüz Meclis’e gelen bir şey yok. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalardan sonra sanırım TBMM’ye de dilekçe ile iletecektir. Henüz şuan çok sıcak olduğu için sosyal medya üzerinden yapılan açıklamanın henüz daha teyit söz konusu değil. Ne partiye, ne Meclis’e herhangi bir yazılı belge ulaşmadığı için bir sosyal mdya paylaşım üzerinden açıkçası doğru bulmuyorum. Açıklamasından anladığım kadarıyla bu açıklamanın aslında siyasal değil kişisel izlenmini doğuruyor. RTÜK seçimiyle bu istifanın ilişkilendirilmesini de doğru bulmuyorum.” dedi.