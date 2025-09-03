Mahkeme, CHP’yi İstanbul İl Kongresi’ni iptal etti

MAHKEME KARARI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Mahkeme kararları doğrultusunda CHP’nin 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilirken, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi de görevden uzaklaştırıldı. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik’in yanı sıra İl Yönetim Kurulu’ndaki asıl ve yedek üyelerin de görevlerine son verdi.

ADALLET BAKANI TUNÇ’UN DEĞERLENDİRMESİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber yayınında, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Mahkeme kararını tanımıyoruz” şeklindeki açıklamasına karşılık veren Tunç, “Böyle bir ifade söz konusu olamaz. Bir ana muhalefet partisi genel başkanının ‘mahkeme kararını tanımıyoruz’ demesi çok talihsiz ve uygun olmayan bir açıklama.” dedi. Tunç, yargıya müdahale istemenin de doğru olmadığını vurguladı.

KURULTAY DAVASINA GİDEN SÜREÇ

Bakan Tunç, CHP’nin kurultay davasına da değindi. “İstanbul’daki davaların yanı sıra Ankara’da başlatılan davalar da mevcut. Hem suç duyurusunda bulunmuşlar hem de kurultayla ilgili iptal davaları açmışlardı.” ifadesini kullandı. 15 Eylül’de duruşmanın yapılacağını belirten Tunç, devam eden yargı sürecinin halk tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini bildirdi.

YARGILAMA SÜREÇLERİ

Tunç, “Devam etmekte olan bir yargılama süreci var. Şu anda dava bitmiş değil. İkinci olarak, hukuki yolları tüketmeden mahkeme kararını tanımıyoruz demek, demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.” dedi. Yargı süreçlerinin saygı gösterilmesi gerektiğini ve tüm kararların itiraza, istinafa ve temyize tabi olduğunu hatırlattı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu mesele 19 Mart darbe sürecinin buraya geldiği yerdir. Bu karar yok hükmündedir. Tanımıyoruz hiçbir şekilde.” diyerek tepki gösterdi. Özel, “İl başkanımız görevinin başındadır. Partimizin kendi içinde yapmış olduğu mahalle delege seçimleri var” diyerek sürecin devam ettiğini vurguladı. Özgür Çelik’i il başkanı olarak nitelendirirken, onun görevine devam edeceğini belirtti.