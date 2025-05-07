Mahkeme, Halil’in Davasını Devam Ettirdi

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

ABD mahkemesi, yaklaşık iki aydır gözaltında tutulan Columbia Üniversitesi öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil hakkındaki yargılamanın New Jersey Bölge Mahkemesi’nde devam etmesine karar verdi. ABD 3. Temyiz Mahkemesi, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Halil’in yargılanmasının Louisiana eyaletinde yapılması yönündeki başvurusunu inceledi. Mahkeme, DHS’nin talebini reddederek Halil’in duruşmasının New Jersey Bölge Mahkemesi’nde sürmesine izin verdi.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Amerikan Medeni Haklar Birliği’nin (ACLU) kıdemli danışmanı Brett Max Kaufman, Columbia Üniversitesinde Filistin’i savunduğu sebebiyle “hukuka aykırı” şekilde gözaltına alınan Halil’in ailesinden ve avukatından yaklaşık 2 bin 250 kilometre uzakta, Louisiana’daki bir tesise sevk edilmesi üzerine, “Yargının temel görevi, hükümetin temel haklarımızı bu şekilde istismar etmesine karşı durmaktır.” diye belirtti. Gözaltındaki Halil’in ilk çocuğunun doğumuna katılma imkanı olmadığını hatırlatan Kaufman, “Bu kararın, anayasal olmayan gerekçelerle tutuklanan kişilerin avukatlarının, müvekkillerini nerede savunacaklarını bilmelerini zorlaştırmak adına yapılan hukuki bölge arayışlarına karşı mahkemelere de güçlü bir mesaj göndermesini umuyoruz.” ifadesini kullandı.

Filistinli aktivist Mahmud Halil, ABD’de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden bir yüksek lisans öğrencisidir. Halil, 8 Mart’ta eşiyle evine dönerken bina girişinde gözaltına alınmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil’in “yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi” olarak ABD’de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtti. Halil’in, 11 Mart’ta New York’ta ön inceleme duruşması gerçekleştirilmiş ve durum netleşene dek Louisiana’daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği ifade edilmişti.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Halil’in, 29 Mart’ta New Jersey eyaletinde gerçekleştirilen duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Halil’in Louisiana’daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devam etmesine karar verdi. ABD’de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki duruşmada, Filistin’e destek gösterilerine öncülük ettiği nedeniyle gözaltına alınan Halil’in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna hükmetti.