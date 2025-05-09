Mahkeme Kararı Açıklandı: Ceza Şimdi Ne Olacak?

MAHKEME KARARI

Malatya’da 6 Şubat deprem felaketinde 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans davasının karar duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, müteahhit Bahattin Doğan ve statik proje müellifi Bülent Yeroğlu’na toplamda 12 yıl 5 ay, rezidans sahipleri Engin Aslan ve Sefa Gülfırat’a ise 17 yıl 5’er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan 10 sanık ise beraat etti. Müşteki avukatlarından Pınar Ersu, sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmemesine dikkat çekerek, “12 bölümlük bir binayı 42 bölüme çıkarmak bilinçli bir tercihtir; bu bilinçli taksir değil, olası kasttır. Bu yön göz ardı edilerek düşük cezalar verilmiştir. Karar gerekçesi elimize ulaştığında istinafa başvuracağız” ifadelerini kullandı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Trend Garden Rezidans, depremlerin ilk anlarında yıkıldı ve aralarında Spor Toto 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da bulunduğu 31 kişi yaşamını yitirdi.

DAVA İDDİALARI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 sanıktan bazılarına “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” ve “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak” suçlamalarıyla dava açtı. Duruşmaya, depremde yakınlarını kaybeden aileler, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katılım sağladı. Duruşma savcısı, önceki celsede sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar açıkladı. Rezidansta annesini kaybeden ve enkazdan yaralı kurtulan Meryem Gündüz, sanıkların en yüksek cezayı almalarını istedi. Müşteki avukatı Pınar Ersu, binanın donatı eksiklikleri ve yapılan tadilatlarla 12 bağımsız bölümün 42 bağımsız bölüme çıkarıldığını, binanın “yeni” olarak kiraya verildiğini ve uzun süre atıl kaldığını belirtti. Ersu, “Sanıkların bilinçli taksirden cezalandırılması, aslında ödül olacaktır. Burada ‘olası kast’ mevzusu var; dolayısıyla sanıkların ağır cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

SUÇLULARA VERİLEN CEZA

Mahkeme heyeti, sanıkları dinleyerek rezidans sahipleri Engin Aslan ve Sefa Gülfırat’a 17 yıl 6’şer ay, müteahhit Bahattin Doğan ve statik proje müellifi Bülent Yeroğlu’na 12 yıl 5’er ay hapis cezası verdi. Yurtdışında bulunan sanık Özkan Gülfırat’ın dosyasının ayrılmasına, diğer 10 sanığın beraatine karar verildi. Duruşmanın ardından müştekiler ve avukatları, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avukat Pınar Ersu, karardan tatmin olmadıklarını belirterek, “Talep ettiğimiz ‘olası kast’ yargılaması yeterince dikkate alınmadı. 1975 yönetmeliklerine dahi aykırı, izinsiz 12 bağımsız bölüm 42’ye çıkarıldı ve bu bina sıfır gibi kiralandı. 31 kişinin hayatını kaybettiği bir durumda 4 sanığın ceza alması kamu vicdanını tatmin etmemiştir” dedi.

MÜŞTEKİLERDEN TEPKİ

Depremde kızı Ege Okant’ı kaybeden Sibel Köksalan ise, “3 kuruş kazanmak için evlatlarımız böyle bir yere kapatılmış. Verilen ceza en az seviyedeydi. Çünkü bunlar birer katil. Umarım bize destek olan başka insanlar olur, birlikte savaşırız ki başkaları ölmesin” şeklinde konuştu. Kardeşi İbrahim Kurt’u kaybeden Hatice Açıkalın, gözyaşları içerisinde, “Bu bir katliam, sıradan bir ölüm değil. Verilen cezalar ödül gibi. Devletin asli görevi vatandaşını korumaktır ama bunu gerçekleştirmiyor” ifadelerini kullandı. Acılarının artarak devam ettiğini ve artık caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğunu belirten Açıkalın, “Bu kararı kabul etmiyor ve bozulması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.