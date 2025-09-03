Mahkeme Kararı CHP’yi Sarsıyor! Kılıçdaroğlu Dönüyor!

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Yapılan ara karar ile İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atandı.

196 DELEGE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, mevcut kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetti. Görevden alınan il başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Merkezi, mahkeme kararına karşı direnç gösterdi. Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giderek sosyal medya hesabından “Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde.” paylaşımında bulundu.

TEKİN, CHP’DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının ardından CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, savaşı kabul ettiğini belirtti. Tekin, aynı zamanda daha önce CHP’den istifa ettiğini ve bu sebeple partiye üye olmadığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in partiden ihraç sürecinin başlatıldığını duyurdu. Özel ayrıca, mahkemelerin red gerekçelerinin “tedbir kararının doğrudan sonuç doğurması” olduğunu ifade etti.

KILIÇDAROĞLU KAYYUMU ÖNCEDEN Mİ BİLİYORDU?

Kılıçdaroğlu’nun kongre iptallerine dair süreçten önceden haberdar olduğu yönünde iddialar gündeme geldi. CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, “Gürsel Tekin, ben ve Şükrü Genç vardık. O zaman kurultay tartışmaları yeni başlamıştı.” diyerek Kılıçdaroğlu’nun Tekin’e “Acele etme, kurultay iptal olabilir” dediğini aktardı.

TEKİN GÖREVİ YÜRÜTMEYE KARARLI

Gürsel Tekin, il başkanlığı binasına gitmeden önce ibarenle görevi yürütmeye kararlı olduğunu belirtti. Tekin “Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz.” dedi. Tekin, ihraç kararı kendisine ulaşmadan açıklama yaptığını da ekledi. CHP, mahkemenin kararının hukuksuz olduğunu savunarak itiraz yollarını kullanma niyetinde.

CHP TÜM İTİRAZ YOLLARINI KULLANACAK

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “Asliye Hukuk Mahkemeleri sadece Siyasi Partiler Kanununda düzenlenmemiş konularda yetkilidir.” diyerek davanın hukuki yönünü açıkladı. Yakupoğlu, ilçe seçim kurulunun verdiği mazbatanın sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilebileceğini vurguladı.

SGK KAYITLARI VURGUSU

Mahkeme kararında bulunan “Bulunan ifade tutanakları, tapu kayıtları, SGK kayıtları…” ifadeleri, CHP kongresine dair iddianame ile benzerlik taşıyor. Bu durum, siyasi yorumlara neden oluyor.

GÖZLER 15 EYLÜL’DE: BENZER İDDİALAR GÜNDEMDE

15 Eylül’de görülecek kurultay davasında, bazı delegelere usulsüzlük iddialarında bulunuldu. İddianamede, bazı delegelere para verildiği ve çeşitli belediyelerde işe alındıkları öne sürüldü. Hukukçular, bu davanın da benzer sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İddialar, Kılıçdaroğlu’nun 18 oy ile kaybettiği seçimlerde yeniden genel başkanlığa döneceğini dile getiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kurultay’da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var.” açıklamasında bulundu.

CHP’NİN KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNME İHTİMALİNİ ENGELLEME GİRİŞİMİ

İBB’ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanacağı bilgilendirmesi aldı. 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayda Özel, yeniden genel başkan seçildi. CHP, olağanüstü kurultayla kayyum tehlikesini atlattığını savunsa da bu ihtimal devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNME İHTİMALİNE KARŞI BİR BAŞKA HAZIRLIK

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve hukukçular, mahkemenin mutlak butlan kararı alamayacağını savunuyor. İstinaf ve Yargıtay aşamalarının en az iki yıl süreceği düşünülüyor ve parti yönetimi 39. Olağan Kurultayı toplamak üzere hareket ediyor.

SÜREÇ ÖNCESİ NELER YAŞANDI?

CHP İstanbul İl Örgütü 38. Olağan Kongresi 8 Ekim 2023’te yapıldı. Bu kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, “değişim” adayı olarak seçime katıldı. Kılıçdaroğlu, Cemal Canpolat’ı destekledi.

KONGRE İDDİALARI NELERDİ?

Kongre sürecinde yaşanan gerginlikler, tartışmaları beraberinde getirdi. Cemal Canpolat, bazı CHP delegelerinin İBB ve iştiraklerinde işe alındığını iddia etti. Ekrem İmamoğlu, Canpolat’ın iddialarını “yalan” olarak nitelendirdi.

İŞE ALIM İDDİALARI AK PARTİ’NİN GÜNDEMİNDE

Canpolat’ın iddiaları, AK Partili üyeler tarafından gündeme getirildi ve İmamoğlu’nun seçim sürecine müdahale ettiği öne sürüldü. Tevfik Göksu, “CHP İl Başkan Adayı, İBB Başkanının partizanlığını…” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLAMIŞTI?

CHP İstanbul İl Başkanlığındaki seçimde “seçime hile karıştırıldığı” iddiaları ile soruşturma başlatıldı. Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınması talimatı verildi.

100 BİN TL İDDİASI

Çelik’e oy verme karşılığında 100 bin TL para teklif edildiği iddiası gündeme geldi. Buna ek olarak, delegelere 150 bin lira teklif edildiği öne sürüldü.

CHP’NİN 38. KURULTAYI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. İlk tur sonucunda Özel, Kılıçdaroğlu’ndan fazla oy alarak genel başkan seçildi.

CHP KURULTAY DAVASI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayındaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili tutanaklar aldığını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini açıkladı. 38. Olağan Kurultay’ın iptali için ayrı ayrı davalar açıldı ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor.