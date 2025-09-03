Mahkeme Kararı CHP’yi Şok Ediyor! Kılıçdaroğlu Dönüş Yolunda

MAHKEME KARARIYLA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan dava sonucunda mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkemenin verdiği karara göre, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşturulan bir heyet atandı.

DELEGELER İÇİN YENİ TEDBİR

Mahkeme, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken mevcut kongre sürecinin durdurulmasına da hükmetti. Görevden alınan il başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Merkezi bu karara itiraz ederken, Çelik sosyal medya üzerinden, “Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde” ifadelerini paylaştı.

GÜRSEL TEKİN’İN İFLAS SÜRECİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının hemen ardından Gürsel Tekin, bu görevi kabul ettiğini açıkladı. Ancak Tekin’in bir süre önce CHP’den istifa ettiği ve bu sebeple partinin üyesi olmadığı iddiaları ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in partiden ihraç edilmesi yönünde karar alındığını duyurdu. Özel, “Hukuken neler yapılacağı tartışmasını hukukçulara bırakacağız ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacağız” dedi. İhraç kararına itiraz eden Tekin, “Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmediğini” belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da itirazın geçerli bir süreç olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU’NA İLİŞKİN İDDİALAR

Kılıçdaroğlu’nun kongre iptallerine dair süreçten önceden haberdar olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Gürsel Tekin ile Kılıçdaroğlu arasında geçen bir konuşmayı aktararak, Kılıçdaroğlu’nun Tekin’e “Acele etme, kurultay iptal olabilir” dediğini belirtti.

TEKİN’DEN GÖREV SÜRECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA

Gürsel Tekin, göreve başladığını ifade ederek, “Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı dönemimde en fazla 40-45 gün kalmışım” dedi. Tekin ayrıca, partiden ihraç edildiğine dair kararın kendisine ulaşmadığını dile getirdi. CHP yetkilileri, mahkemenin kararının hukuksuz olduğuna dair itiraz sürecini başlatacaklarını belirtti.

CHP’NİN İTİRAZ HAKLARI

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, mahkeme yetkilerinin yalnızca belirli konularla sınırlı olduğunu belirtirken, seçim süreçlerinin hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütüleceğini ifade etti. Yakupoğlu, İstanbul İl Kongresi’ne dair mahkemenin kararının doğrudan hukuka aykırı olduğunu belirtti.

HUKUKİ ÇATIŞMALAR VE YENİ DAVALAR

Mahkeme, İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile eylülde yapılması planlanan CHP kongresi arasındaki bağlantıları tartışmaya açtı. Mahkemenin, SGK kayıtlarına vurgu yaptığı belirtilerek, CHP kongresine yönelik iddianamedeki benzerlikler dikkat çekti. 15 Eylül’de görülecek kurultay davası iddianamesinde, CHP 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığına dair suçlamalar öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU’NUN YENİDEN NEDEN BAŞKANLIK DETAYLARI

Tüm bu gelişmeler ışığında hukukçular, 15 Eylül’daki davanın sonuçlanmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna döneceği iddialarını dile getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki davanın birbirini etkileyeceğini söyledi.

PARTİ İÇİ ÇATIŞMALAR VE YENİ YARGILAMA SÜREÇLERİ

Son olarak, 38. Olağan Kongre sürecinin sona ermesinin ardından, CHP’nin kurultay konusundaki yargı süreçlerine hazırlıklı olduğu ve bu noktada yoğun bir şekilde faaliyetlerine başladığı bildirildi. CHP, mahkemenin hukuki sürecini bekleyerek olası bir olağan kurultayı toplama kararı almayı planlıyor.