Mahkeme Karşısında “Domuz Sandım” Savunması

Olayın Gelişimi

Eyüpsultan’da yolu kenarında bulunan UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak’a çarpıp kaçtığı ileri sürülen sanık Mahmut Yücedağ, 6 gün sonra yakalanarak hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık, olayla ilgili olarak “Domuza vurdum diye düşündüm. 1 saat sonra dönüş yaparak neye vurduğuma bakmak için yola baktım, hiçbir şey göremedim” ifadelerini kullandı. Koçak’ın ailesi ise bu duruma tepki göstererek “Aslan gibi çocuğa domuz benzetmesi yapıyor” şeklinde yorum yaptı.

Sanığın Savunması ve İfadeleri

18 Şubat 2025’te meydana gelen olayda, sanık Mahmut Yücedağ’ın yargılanmasına İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Mahmut Yücedağ, duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Savunmasında, “Ben şoförüm ve o gün hava durumunun değişken olduğunu biliyordum. Dikkatli bir şekilde yolcumu almaya gittim. Araçtaki yolcuları sakinleştirip, 1 saat sonra havalimanına geri döndüm ve yine yolda hiçbir şey göremedim” dedi. Eşine kaza yaptığını da belirten sanık, emniyet şeridinde bir şeyle çarpışmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Tanık Beyanı

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer Aksu, “Olay gecesi kuzenim Muhammed Gürcan Koçak ile beraberdim. UTV aracımız arızalandı ve kenara çekildik. Araç emniyet şeridinde duruyordu. Gürcan emniyet şeridi bariyerine yakın bir yerde duruyordu. Bir anda gelen aracın hızı çok yüksekti, çarpınca Gürcan bariyerlere doğru fırladı” şeklinde beyanda bulundu. Aksu, çarpan aracın durmadan uzaklaştığını da ekledi.

Mahkeme Kararı ve İddianame

Mahkeme, sanık Mahmut Yücedağ’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Koçak’ın arızalanan UTV’sini emniyet şeridinde park ettiği, Yücedağ’ın aracının da Koçak’a çarpıp durmadan devam ettiği anlatılıyor. Ayrıca, sanığın yolda domuz sürüsü gördüğü için çarpmanın da bir domuza karşılaşma olabileceği düşüncesiyle hareket ettiğini belirttiği kaydedildi. Yücedağ’a, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.