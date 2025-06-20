Mahkeme, Melike’nin cinayetinde karar verdi

MELOKİ EŞİYOK CİNAYETİNE DAİR DAVADA KARAR VERİLDİ

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda 6 yıl önce cesedi bulunan 4 yaşındaki Melike Eşiyok’un cinayetiyle ilgili olarak kardeşlerinin ifadeleri doğrultusunda açılan davada karar verildi. Kardeşlerin beyanlarına göre “Bizi de Melike’yi de aç susuz bıraktılar. Altımıza kaçırdığımız için bize tek ayak üstünde durma cezası verdiler. Üvey annemiz ayağımız yere değerse çekiçle vuruyordu” şeklindeki ifadeleri mahkemede etkin oldu. Mahkeme, baba Cahit Eşiyok ve üvey anne Zehra Öztürker’e ‘çocuğa karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

DURUŞMADA SANIKLARIN İFADELERİ

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Zehra Öztürker hazır bulundu. Baba Cahit Eşiyok ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, kendilerini savunarak gibi “Ben suçsuzum. Ben bir şey yapmadım” diyen Zehra ile “Yapmadığım bir suçtan dolayı buradayım” diyen Cahit, olayın detaylarına dair çelişkili açıklamalar yaptı. Mahkeme, baba ve üvey anneye ceza verirken, Melike’nin öz annesi Meryem Ataman’ı delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

İDDİANAMEDE ÇOCUKLARIN İFADELERİNE BÜYÜK YER VERİLDİ

İddianamede, Melike Eşiyok’un cesedinin bulunduğu gün ve sonrasında ortaya çıkan olaylarla ilgili detaylar da açıklandı. 15 Nisan 2018’de cesedin bulunmasının ardından kardeşlerin öğretmenlerine Melike’nin ölümünü, babası ve üvey annesinin gerçekleştirdiğini anlattığı aktarıldı. Kardeşlerin beyanlarında “Bizi de Melike’yi de aç susuz bıraktılar” demesi, davanın seyrini değiştiren önemli bir unsur oldu.

MELOKİ’NİN ÖLÜMÜNE DAİR DETAYLAR AÇIKLANDI

Cahit Eşiyok’un iddianamede yer alan ifadesinde, Melike’nin ölümünden Zehra’nın sorumlu olduğunu belirtmesi dikkat çekti. Eşiyok, Melike’nin vücudunda morluklar olduğunu, bu durumu gizlemek için cesedi gölete attıklarını anlattı. Üvey anne Zehra, Cahit’in çocuklara şiddet uyguladığını ve Melike’nin ölümüyle ilgili olarak dahili bir sorumluluğu olmadığını ifade etti.

İddianamede, Melike’nin yaşadığı kötü muamele detaylı bir şekilde açıklanarak, çocukların fiziksel ve psikolojik olarak maruz kaldıkları viktimizasyon vurgulandı. Ayrıca Melike’nin ve kardeşlerinin sağlık durumları konularındaki ihmal de cesanın nedeni olarak öne çıkarıldı.

CEZAİ SONUÇLAR VE İLERİDEKİ GÜNDEM

Cahit Eşiyok ve Zehra Öztürker, ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra başka suçlardan da yargılanacakken, sanık anne Meryem Ataman’a da ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla hapis cezası istendiği belirtildi. Mahkeme prosedürü sonrası Melike Eşiyok’un yaşamı ve ölümüne dair sürecin devam etmesi bekleniyor.