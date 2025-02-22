Mahkeme Salonundan Film Gibi Kaçış

KAÇIŞIN GÖRÜNTÜLERİ

Güney Afrika’da, bir adam yargılanmayı beklerken mahkeme salonunun penceresinden aşağı katlara teker teker inerek kaçtı. Onoshana Thando Sadiki, Johannesburg’daki Jeppe Sulh Ceza Mahkemesi’nde hırsızlık ve ev soygunu suçlamalarıyla yargılanıyordu. Gerçekleşen kaçış, bir film sahnesini aratmayacak şekilde gerçekleşti. Sadiki, polisin dalgınlığından yararlanarak üç katlı mahkeme binasının dış yüzeyinde aşağı inmeyi başardı. Öncelikle binadan dışarı sarkarak kendini aşağı bıraktı. Ardından ikinci kat seviyesinden atlayarak merdivenlerden hızlıca uzaklaştı. Güvenlik kameralarının görüş açısından çıktıktan sonra yaya olarak kaçışına devam etti. Ancak bu cesur firar girişiminden sonra ertesi gün tekrar yakalandı.

KAÇIŞIN NEDENİ

Gauteng polis sözcüsü Albay Dimakatso Nevhuhulwi, firar hakkında bilgi verirken, “Şüpheli, Jeppe Sulh Ceza Mahkemesi’nde hırsızlık ve ev soygunu suçlamalarıyla yargılanırken kaçtı. Ancak ertesi gün Jeppe izleme ekibi tarafından tekrar yakalandı ve ‘yasal gözaltından kaçma’ suçlamasıyla ek bir dava açıldı” şeklinde açıklama yaptı. Sadiki, ikinci kez yakalandıktan sonra çekilen bir videoda mahkemeden neden kaçtığını şu sözlerle ifade etti: “Hakim beni çağırdığında kimse orada değildi. Etrafta kimse olmadığını fark ettim ve sonra kapıya baktım. Avukatıma ‘Beni hemen suçlu ilan et, ne olursa olsun buraya geri dönmek istemiyorum’ dedim.”