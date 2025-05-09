Mahkeme, Sanıkların Beraatına Karar Verdi

BERAAT KARARI AÇIKLANDI

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi üzerine 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi. ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla 3 yıl kadar hapis istemiyle yargılanan sanıkların durumu, esasa ilişkin olarak karara bağlandı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen duruşmaya sanıkların katılmadığı ancak avukatlarının hazır bulunduğu belirtildi.

SANIKLARIN AVUKATLARINDAN BERAAT TALEBİ

Duruşmada sanıkların yokluğunda son sözlerin alındığı ifade edilirken, avukatlar müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlemediğine dikkat çekerek beraat taleplerinde bulundu. Esas savunmalarının ardından mahkeme, gerekçesini açıkladı ve dava dosyasındaki tüm sanıkların ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasından beraat ettiklerini duyurdu.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Doğu D., Selahattin C.U ve diğer sanıklar Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B. ve Rümeysa Ö. için ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıl ile 3 yıl arası hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme, tüm bu verilere dayanarak beraat kararı vermiş oldu.

– İSTANBUL