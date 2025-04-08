Mahkeme Sorusunu Yürek Yakan: “Dedeyi Neden Vurdun?”

MÜHÜRLÜ SORULAR VE CEVAPLAR

Kırıkkale’de arazi kavgası sonucunda dede, oğul ve torunun hayatını kaybettiği cinayet davasında, sanık kardeşler mahkeme önüne çıktı. Müşteki avukatın yönelttiği, “Torununun ve oğlunun başındaki dedeyi neden vurdun? Öldürdüğün İbrahim’e neden tekrar ateş ettin?” sorusu, duruşmada dikkat çekti. Olay, 6 Ağustos 2024 tarihinde Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde yaşandı. Araziye yapılacak çeşmenin su hattı için kazı çalışmaları sırasında, bir tartışma patlak verdi ve bu çatışma hızla silahlı bir kavgaya dönüştü. Erhan Çiftçi ve kardeşi Kadir Çiftçi, karşı tarafla başlayan silahlı çatışmada, 69 yaşındaki Satılmış, oğlu İbrahim ve torunu Satılmış Cesur’u vurdu.

GÖZALTINA ALINAN SANIKLAR

Olay sonrası tutuklanan kardeşler, enişteleri K.A. ile birlikte mahkemeye getirildi. K.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Erhan ve Kadir Çiftçi’ye “fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürme” ve “çocuğa karşı işlenmesi nedeniyle nitelikli adam öldürme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edilirken, tutuksuz sanık K.A. hakkında ise “suç delillerini yok etme ve gizleme” suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Erhan Çiftçi, kendilerini koruma amacıyla karşı tarafın ateşine karşılık verdiğini belirterek, “O gün sağlıklı düşünemedim. Mecburiyetten ateş ettim, yoksa beni öldüreceklerdi” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının silah bulundurma nedenini sorması üzerine “Köyde domuzlar için silah taşıyoruz, silahlar hep arabamda olur” diye yanıtladı. Müşteki avukatlarından Uğur Yıldırım ise, sanığa torununun ve oğlunun başındaki dedeyi neden vurduğunu tekrar sordu. Erhan, “Yerden silahı aldım ama dedeyi neden vurduğumla ilgili beyan vermek istemiyorum. İbrahim için yapılan suçlamayı da reddediyorum” şeklinde karşılık verdi.

Kadir Çiftçi ise olay yerinde bulunduğunu kabul ederek, “Satılmış bizi tehdit etti, sonra babası ve oğlu ile birlikte geldi. Arabayı siper edip bize ateş açtılar. Karşılıklı çatıştık” açıklamasını yaptı. Tutuksuz sanık K.A., suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ

Olayın görgü tanıklarından M.T., “Tarlada çalışıyordum, Satılmış Cesur eşekle geldi, ardından beyaz bir araçtan Erhan ve Kadir indi. Erhan tabanca, Kadir tüfekle ateş etti. İbrahim’in yere düştüğünü gördüm. Erhan beni arayıp Kadir’in suçsuz olduğunu, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek böyle ifade vermemi istedi” şeklinde konuştu. Duruşmada, SEGBİS ile bağlanan Erhan Çiftçi’nin oğlu A.Ç. ise “Babam bana tabancayı gömmemi söyledi, ben de eniştemin bahçesine gömdüm” dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğuna devam edilmesine ve olay yerinde 15 Mayıs’ta keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 26 Mayıs 2025 tarihine erteledi.