Mahkeme, Tahir Kaya’ya ağır ceza verdi

Olay, 29 Eylül 2024’te Çömelek Mahallesi’nde gerçekleşti. Tahir Kaya, patpat adı verilen tarım aracı ile yoldan geçeceği sırada komşusu Kemal Veli Akyaka tarafından durduruldu. Akyaka, kaynattığı pekmeze karışabilecek tozdan dolayı Kaya’dan başka bir yerden gitmesini talep etti. Bu talep üzerine Kaya ve Akyaka arasında bir tartışma başladı. Tartışma büyüdükçe, Tahir Kaya evinden av tüfeğini alarak geri döndü ve Kemal Veli Akyaka ile birlikte oğlu Durmuş Akyaka ve gelini Ruhan Akyaka’ya ateş açtı. Olayın ardından sağlık ekipleri, baba, oğul ve gelinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

MAHKEME KARARI

Silifke 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü oturumunda nihai karar alındı. Mahkeme heyeti, Tahir Kaya’nın Ruhan Ortak Akyaka’nın ölümü ile ilgili olarak ‘Kadına karşı canavarca hisle kasten adam öldürme’ suçunu işlediğini belirleyerek, ona ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kemal Akyaka için ‘Canavarca hisle kasten adam öldürme’ suçunu sabit gören mahkeme, ona da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasına karar verdi. Baba Durmuş Akyaka için ise ‘Kasten adam öldürme’ suçunu kabul eden mahkeme, 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.