Mahkeme, TIR şoförüne hapis cezası verdi

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Pendik’te 2024 yılında skuterle seyir halinde olan 28 yaşındaki mühendis Ecem Sultan Çamlı’ya çarparak yaklaşık 50 metre sürükleyip ölümüne neden olan 24 yaşındaki şoför Hasan Furkan Çolak hakkında mahkeme kararı verildi. Mahkeme, sanık hakkında ‘Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Olay, 6 Kasım 2024 tarihinde Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı’nda gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Hasan Furkan Çolak’ın sürücüsü olduğu TIR, Ecem Sultan Çamlı’nın skuterine çarptı. Çamlı, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenip ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. TIR şoförü Çolak, olaya ilişkin olarak gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklandı. Davanın karar duruşması ise İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Önceki celseye tahliye edilen sanık bu duruşmaya katılmadı; ancak taraf avukatları salonda hazır bulundu.

CEZA VE DİĞER HUSUSLAR

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarını dinledikten sonra dava dosyasındaki tüm delillerin toplandığını belirtti. Bunun üzerine mahkeme, sanık Hasan Furkan Çolak’a ‘Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan başlangıçta 5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Ancak sanığın duruşmalardaki tutumu indirim sebebi olarak değerlendirildi ve ceza 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirildi. Ayrıca suçun niteliği ve taksirin yoğunluğu göz önüne alınarak sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süre ile el konulmasına karar verildi.