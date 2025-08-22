Haberler

Mahkeme, Trump’ın Cezasını İptal Etti

ABD TEMYİZ MAHKEMESİNDEN TRUMP’A BÜYÜK CEZA İPTALİ

ABD Başkanı Donald Trump’a kesilen yaklaşık 500 milyon dolarlık ‘dolandırıcılık’ cezası, New York Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, Trump’ın büyük oğulları ve onlara ait şirketteki bir yöneticinin, vergi ve sigorta avantajları sağlamak amacıyla net servetini değiştirmeye yönelik işlemler yaptığına dair alt mahkemenin kararını onayladı.

MAHKEME ‘AŞIRI PARA CEZASI’ DİYEREK REDDETTİ

Buna rağmen, Temyiz Mahkemesi, Trump’a ve şirketine kesilen toplamda 527 milyon dolara ulaşan cezanın ‘aşırı bir para cezası’ olduğu yönünde bir hüküm vererek bu cezayı reddetti.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Trump, sosyal medya hesabından kararı bir ‘zafer’ olarak nitelendirdi. “Bu dava, iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi cadı avıydı. Bu dava, şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı. Aslında yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen, yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı” şeklinde konuştu.

Zelenskiy Ve Rutte Kiev’de Buluştu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Kiev'de görüştü. Görüşmede, Avrupa güvenliği ve Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları öncelikli konular oldu.
Antalya’da Motosikletli Polis Başarı Elde Etti

Antalya'da motosikletli polis timleri, son iki haftada 158 kişiyi gözaltına alarak çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirdi.

