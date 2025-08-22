Mahkeme, Trump’ın Cezasını İptal Etti

ABD TEMYİZ MAHKEMESİNDEN TRUMP’A BÜYÜK CEZA İPTALİ

ABD Başkanı Donald Trump’a kesilen yaklaşık 500 milyon dolarlık ‘dolandırıcılık’ cezası, New York Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, Trump’ın büyük oğulları ve onlara ait şirketteki bir yöneticinin, vergi ve sigorta avantajları sağlamak amacıyla net servetini değiştirmeye yönelik işlemler yaptığına dair alt mahkemenin kararını onayladı.

MAHKEME ‘AŞIRI PARA CEZASI’ DİYEREK REDDETTİ

Buna rağmen, Temyiz Mahkemesi, Trump’a ve şirketine kesilen toplamda 527 milyon dolara ulaşan cezanın ‘aşırı bir para cezası’ olduğu yönünde bir hüküm vererek bu cezayı reddetti.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Trump, sosyal medya hesabından kararı bir ‘zafer’ olarak nitelendirdi. “Bu dava, iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi cadı avıydı. Bu dava, şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı. Aslında yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen, yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı” şeklinde konuştu.