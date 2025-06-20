Mahkeme, Trump’ın Kontrolünü Onayladı

ABD MAHKEMESİ’NDEN TRUMP’A DESTEK

ABD’deki mahkeme, Los Angeles’ta bulunan Ulusal Muhafızların kontrolünün Trump’ta kalacağına hükmetti. ABD 9’uncu Temyiz Mahkemesi, California eyaletine bağlı Los Angeles’ta protestoları bastırmak için görevlendirilen Ulusal Muhafızların kontrolünün Eyalet Valiliği’ne iade edilmesi istemiyle açılan davayı inceledi. Mahkemenin üç yargıcından oluşan heyeti, verme kararı konusunda Trump’ın muhafızların kontrolünü federalleştirirken yasal yetkisini kullanmış olduğuna oy birliğiyle hükmetti.

PROTESTOLAR VE FEDERAL GÜVENLİK

Mahkeme, başkanların bir eyaletin muhafız birliğini kontrol etme konusunda sınırsız yetkiye sahip olmalarına rağmen Trump yönetiminin, protestocuların şiddet eylemlerini gerekçe göstererek yeterli kanıt sunabildiğini belirtti. Yapılan incelemede, protestocuların federal binalara zarar verdiği ve en az bir federal binanın kapatılmasına neden olduğu tespit edildi. Mahkeme, federal hükümetin bu tür olayları önleme konusundaki çıkarının önemli olduğunu vurguladı.

VALİ NEWSOM’IN VETO YETKİSİ

Mahkeme, federal hükümet yasalarının gerektirdiği şekilde Ulusal Muhafızları federalleştirmeden önce California Valisi Gavin Newsom’ı bilgilendirmediği için herhangi bir etkisinin olamayacağına da karar verdi. Bu durumda Newsom’ın, başkanın emrini veto etme yetkisi olmadığına dikkat çekildi.