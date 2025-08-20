Haberler

Mahkeme, Uribe’nin ev hapsini kaldırdı

Kolombiya’da bir mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe’nin ev hapsi cezasını, temyiz başvurusunun sonucu beklenene dek kaldırdığını açıkladı. Uribe, ‘yargıyı yanıltmaya teşebbüs etmek’ ve ‘tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak’ suçlamalarıyla ev hapsine alınmıştı.

Mahkemenin bu kararı sonrası, Uribe’nin avukatları müvekkillerinin serbest bırakılması için başvuruda bulundu. Bu durum, eski liderin durumu üzerinde yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Hazreti Ukkaşe Türbesi Restorasyonu Tamamlandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin 14 ay süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Türbe, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında önemli hasar almıştı.
Eyyübiye’de Evde Yangın Çıktı

Eyyübiye'de bir evde meydana gelen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının sebebi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

