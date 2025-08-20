Mahkeme, Uribe’nin ev hapsini kaldırdı

MAHKEMEDEN ÖNEMLİ KARAR

Kolombiya’da bir mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe’nin ev hapsi cezasını, temyiz başvurusunun sonucu beklenene dek kaldırdığını açıkladı. Uribe, ‘yargıyı yanıltmaya teşebbüs etmek’ ve ‘tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak’ suçlamalarıyla ev hapsine alınmıştı.

AVUKATLARDAN SERBESTLİK TALEBİ

Mahkemenin bu kararı sonrası, Uribe’nin avukatları müvekkillerinin serbest bırakılması için başvuruda bulundu. Bu durum, eski liderin durumu üzerinde yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.