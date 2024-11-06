Mahkemeden Emsal Karar: SGK, İlacı Karşılayacak

EMEKLİ HASTA TEDAVİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

İşçi emeklisi Nurdan Yücemen, 2021 senesinde akciğer kanseri tanısı aldı. Yücemen’in tedavisinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan ilaçların etkili olmadığı tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından Yücemen’e ‘pembrolizumab’ etken maddeli akıllı ilaç yazıldı. Ancak SGK, bu ilacı Sağlık Uygulama Tebliği geri ödeme listesinde yer almadığı gerekçesiyle karşılamadı. Ayda iki doz kullanılan ilacın o dönemdeki masrafı 46 bin 624 TL’yi buluyordu.

MAHKEME SÜRECİ VE İHTİYATİ TEDBİR

İlacın masrafını karşılayamayan Yücemen, avukatları Halil İbrahim Karaağaç ve Mehmet Onur Özkılınç aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Yücemen’in avukatları, kanser tedavisinde başka bir ilacı olmadığını belirterek yaşam hakkının kutsallığı üzerinden konuyu mahkemeye taşıdı. Dava 9’uncu İş Mahkemesi’nde açıldı ve ilacın dava süresince SGK tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir başvurusu yapıldı. Mahkeme, talebi uygun bularak 12 Ekim 2022 tarihinde bir ara karar açıkladı. Karara göre, dava sonuçlanana kadar ilacın maliyetinin SGK tarafından ödenmesine hükmedildi.

NİHAİ KARAR VERİLDİ

İzmir 9’uncu İş Mahkemesi’nde görülen davanın geçtiğimiz ayki duruşmasında nihai karar verildi. Mahkeme, Yücemen’in tedavisinde kullanılan ilacın bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanmasına karar verdi. Gerekçeli kararda, “İlacın davacının tedavisinde fayda gördüğü sürece kullanılması ve devam ettirilmesinin uygun olduğu yönünde görüş bildirildiği anlaşılmaktadır” denildi. Yücemen’in kullandığı pembrolizumab etkin maddeli ilacın bedelinin 194 bin 534 lira 54 kuruş olduğuna ve yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine hükmedildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN SONUCU

Yücemen’in avukatı Halil İbrahim Karaağaç, “Müvekkilimize 2021 yılında akciğer kanseri tanısı konuldu. Hekimi akıllı ilaç önerdi. Ama SGK akıllı ilacın ödemesi konusunda ret kararı verdi. Biz de mahkemeye başvurduk. Mahkeme talebimizi uygun görerek bir tedbir kararı verdi. Bilirkişi incelemesiyle ilacın hastanın yaşaması için etkili olduğu tespit edildi. Mahkeme emsal karar verdi. SGK’nın bu ilacın karşılanması kararı var. Umarım bu karar, kanserli hastalarımıza müjdeli bir haber olur. Yargı gereğini yaptı. Bundan sonraki süreç üst mahkemelerde devam edecek” ifadelerini kullandı.