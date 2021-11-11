Mahkemeden Trump için karar

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump ile ilgili karar açıklandı.

ABD mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump ile ilgili kararını duyurdu.

ABD’de bir mahkeme, Kongre’ye 6 Ocak’ta düzenlenen baskını araştıran komisyonun eski Başkan Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray kayıtlarından bazılarına erişebileceğine hükmetti. Trump, baskınla ilgili Başkanlık Belgeleri’nin gizli tutulmasını istiyordu.

Yargıç Tanya Chutkan, kayıtları tutan federal kurum olan Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’nin, komisyonun talebine uyması gerektiğine karar verdi. Yargıç Chutkan, Kongre’nin, belgeleri görme hakkına sahip olduğunu söyledi ve “Trump, savunma makamının görevdeki başkanın kararına uyması gerektiğini düşünmüyor. Yürütme organının açık iradesini geçersiz kılabileceği konusundaki tutumu, yürütme gücünün ‘daimi olduğu’ fikrine dayanıyor gibi görünüyor” dedi. Kararın, bir üst mahkemeye taşınması beklenirken, Trump’ın sözcüsü, temyize gideceklerini söyledi.