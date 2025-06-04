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Mahkumlar Tahliye Süreci Başlayacak

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10. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair 10. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylandı. Yeni düzenleme ile birlikte binlerce hükümlü için ceza indirimi ve tahliye süreci kapılarını aralamış oldu. Yasanın en dikkat çeken noktalarından biri, mükerrer ceza almış olan kişilere şartlı salıverme imkânı sunulması oldu.

TAHLİYELER BUGÜN BAŞLAYACAK

Adalet kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, söz konusu düzenlemeden yaklaşık 19 bin 800 kişi yararlanacak. NTV’nin aktardığına göre, bu kişilerin bugün cezaevlerinden çıkmaları bekleniyor. Yasa değişikliğinin bugün Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması planlanıyor. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı da gerekli uygulama yönetmeliğini cezaevlerine iletecek. Böylece tahliye süreci resmen başlamış olacak.

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