Mahkumları Tahliye Edecek Düzenleme Yayınlandı

INFAS DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile 19 bin 800 mahkumun tahliye edilmesini sağlayacak olan infaz düzenlemesi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 10. Yargı Paketi olarak bilinen bu düzenleme, birçok mahkuma şartlı salıverme imkânı tanıyor. Bu durum, “19 bin 800 mahkum tahliye olacak mı?” sorusunun yanıtını netleştiriyor.

Tahliyeler NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen 10. Yargı Paketi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler içeriyor. Bu düzenleme, özellikle mükerrer suç işleyen hükümlüler için şartlı tahliye imkanını genişletiyor. Adalet Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, yasal düzenlemenin onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Adalet Bakanlığı yönetmeliği aynı gün içerisinde tüm ceza infaz kurumlarına gönderilecek.

İLK ETAPTA YAKLAŞIK 19 BİN 800 MAHKUM TAHliye EDİLECEK

Tahliyeler, Resmi Gazete’deki karar sonrasında aynı gün başlayacak. İlk etapta, şartları karşılayan yaklaşık 19 bin 800 mahkum tahliye edilecek. Cezaevlerinde bulunan bu kişilere tahliye evrakları, cezaevi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde tebliğ edilecek.