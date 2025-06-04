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Mahkumların Tahliyesi Başlayabilir Bugün

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YENİ YARGI PAKETİNİN KABULÜ

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair 10. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu yeni düzenleme, binlerce hükümlü için ceza indirimine ve tahliye imkanına kapı açtı. Yasanın en önemli maddelerinden biri, birden fazla suç işleyerek mükerrer ceza alan bireylere de şartlı salıverme olanağı tanıması oldu.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLIYOR

Adalet kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu düzenlemeden yaklaşık 19 bin 800 kişinin yararlanacağı bildiriliyor. NTV’nin aktardığına göre, bu kişilerin bugün cezaevlerinden çıkmaya başlaması bekleniyor. Yasa değişikliğinin, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanması planlanıyor. Aynı anda Adalet Bakanlığı, gerekli uygulama yönetmeliğini cezaevlerine iletecek. Böylelikle tahliye süreci resmen başlamış olacak.

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