Mahmoud Khalil’i ICE Gözaltına Aldı: Protesto

MAHMOUD KHALIL’İN GÖZALTINA ALINMASI VE PROTESTOLAR

Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı protestoları yöneten öğrenci aktivist Mahmoud Khalil’in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından gözaltına alınması, binlerce öğrenci tarafından protesto ediliyor. ICE yetkilileri, Khalil’in öğrenci vizesinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiğini ve bu iptalin ardından yeşil kartının da geçersiz hale geldiğini açıkladı. Bu açıklama, üniversite öğrencileri ve aktivistler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar, binlerce protestocunun New York’un Manhattan bölgesindeki Federal Plaza önünde toplanmasına neden oldu.

GENİŞ KATILIMLI PROTESTO

Protestoya, Columbia Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra New York Üniversitesi (NYU), City University of New York (CUNY) ve birçok akademik kurumdan öğrenci ve akademisyen katıldı. Göstericiler, sürekli olarak “Özgür Gazze”, “Özgür Mahmoud” ve “Üniversiteler Özgür Kalmalı” sloganlarını atarak, ABD hükümetinin öğrencilere yönelik baskıcı tutumunu eleştirdi. Protestocular, Khalil’in serbest bırakılması için taleplerde bulunurken, Trump yönetiminin protestocuları sınır dışı etme ve üniversitelerin bütçelerini kesme politikalarına karşı çıktılar. Eyleme katılan birçok kişi, bu uygulamaların akademik özgürlük, ifade hakkı ve göçmen haklarını ihlal ettiğini belirtti. Columbia Üniversitesi’nden bir öğrenci lideri, “Mahmoud yalnız değildir. Üniversitelerimizdeki her öğrencinin sesi duyulmalıdır. ICE’nin ve hükümetin, eğitim kurumlarımız üzerindeki baskısına karşı duracağız” dedi.

HEDEF GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Gösterinin başlamasıyla birlikte, New York Polis Departmanı (NYPD) ve Federal Güvenlik Güçleri, bölgeyi sıkı güvenlik önlemleri altına aldı. Protestocular, yürüyüşe geçtiklerinde bir arbede sırasında bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olay esnasında protestocular, “Mahmoud’u serbest bırakın” sloganları atarak tepkilerini gösterdi. Polis yetkilileri, protestonun büyük ölçüde barışçıl geçtiğini, ancak güvenliği sağlamak amacıyla bazı kişilere müdahale etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

TRUMP YÖNETİMİNİN POLİTİKALARI VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK

Protesto, Trump yönetiminin yeni göç politikaları ve akademik özgürlüğe yönelik kısıtlamaları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Yönetimin, protestolara katılan yabancı uyruklu öğrencilerin vizelerini iptal etme yetkisini genişleten yeni düzenlemeleri kamuoyunda büyük tepki aldı. Özellikle ICE’nin üniversitelere yönelik artan müdahaleleri ve göçmen öğrencilere yönelik sert politikaları, eğitim camiasında endişe yaratıyor. New York’taki akademik kurumların temsilcileri, bu tür uygulamaların üniversitelerdeki düşünce özgürlüğüne tehdit oluşturduğunu savunuyor.

PROTESTOCULARIN TALEPLERİ VE GELECEK PLANLARI

Protestocular, ICE’nin Khalil’i derhal serbest bırakmasını ve üniversitelere yönelik baskıların sona ermesini talep etti. Ayrıca, ABD yönetimine yönelik baskıyı artırmak amacıyla daha büyük gösteriler düzenleyeceklerini açıkladılar. Öğrenci grupları ve insan hakları aktivistleri, önümüzdeki günlerde Washington DC’de bir ulusal protesto düzenlemeyi planlıyor. Eyleme katılan bir aktivist, “Bu sadece Mahmoud’un meselesi değil. Bu, herkesin özgürlüğü için bir mücadeledir” şeklinde ifade etti.