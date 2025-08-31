Mahmud Abbas, Gazze’de Ateşkes Talep Etti

MAHMUD ABBAS’TAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze’de bir ateşkes sağlanmasının gerekliliğini vurguladı. “Filistin Devleti, uluslararası destekle Gazze’nin yönetimini devralmalı,” diyen Abbas, bu konu hakkında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, “uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve Arap Barış Girişimi’nin uygulanması için Filistin Devleti’nin uluslararası alanda tanınmasının önemi” üzerinde durdu.

GÖRÜŞMEDEKİ TEMEL KONULAR

Abbas, Gazze’de derhal bir ateşkes sağlanmasının “kıtlık, yerinden edilme ve ölümleri önlemek için insani yardımların ulaştırılmasının ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesinin” öncelikli olduğunu belirtti. Ayrıca, Filistin Devleti’nin 2007 ortalarından bu yana Hamas’ın kontrolünde olan Gazze’deki sorumlulukları Arap ve uluslararası destekle alma gerekliliğine dikkat çekti. Abbas, alıkonulan Filistin gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ve Filistin’deki Hıristiyan ile İslami kutsal mekanlara yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ’DEN DESTEK

İspanya Başbakanı Sanchez ise ülkesinin Mayıs 2024’te Filistin Devleti’ni tanıdığını hatırlatarak, “iki devletli çözümün uygulanması için uluslararası çabaların sürdürülmesinin ve Filistin Devleti’nin tanınması yönünde desteğin artırılmasının önemi” üzerinde durdu. Bu açıklamalar, iki devletli çözüm yönünde atılan adımların desteklenmesi bakımından kritik bir noktayı işaret ediyor.