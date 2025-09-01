Mahmud Abbas, Netanyahu’yu Engel Olarak Belirtti

Haberler

MAHMUD ABBAS’TAN NETANYAHU AÇIKLAMASI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan medyasına verdiği röportajda, savaş sonrası Gazze Şeridi’nin yönetimiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Abbas, Filistin Yönetimi’nin Gazze’yi yeniden yönetmesinin önündeki tek engelin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu vurguladı. “2007’den önce Gazze’yi Filistin Yönetimi yönetiyordu ve tamamen sakindi. Filistin Yönetimi’nin Gazze’yi yeniden yönetmesinin önünde Netanyahu’nun reddetmesi dışında hiçbir engel yok” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN DEVLETİNE ULUSLARARASI TANINMA

Abbas, ayrıca Filistin devletinin uluslararası alanda giderek daha fazla tanınma sürecine de dikkat çekti. “Birçok devlet başkanı bana bir Filistin devletini tanımak istediklerini söyledi. Biz İsrail’i 1988’de tanıdık ve Oslo Anlaşmalarında bunu imzaladık. Eğer birçok ülke Filistin’i tanırsa, BM’ye gidip tam üyelik talebinde bulunacağız” şeklinde konuştu.

Hüdaverdi Tatlıbal Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Çankaya'da bir sarımsak satıcısı, husumetli biri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İlgili merciler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı Tartışıldı

Pendik Belediye Meclisi'nde, 2017'de başlanan Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın inşaatının bitirilmemesi konusu masaya yatırıldı.

