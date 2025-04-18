Mahmud Abbas, Şam’da Ziyarette Bulundu

SURİYE’YE DİPLLOMATİK ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslar yapmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti ve burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

18 YIL SONRA İLK RESMİ ZİYARET

Abbas, 2007 yılından bu yana ilk defa resmi ziyarette bulunuyor. Cumhurbaşkanı Şara, Abbas’ı Halk Sarayı’nda karşılayarak görüşmeyi gerçekleştirdi.

Şara ile Abbas arasında yapılan görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’deki Filistinlilerin durumu ve iki ülke halkını ilgilendiren konuların ele alınması bekleniyor. İki lider en son 4 Mart’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde bir araya geldi.