Mahmudiye’de Futbol Antrenmanları Devam Ediyor

SPOR OKULLARI FUTBOL ANTRENMANLARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı GSB Spor Okulları’nın futbol antrenmanları Mahmudiye’de hız kesmeden sürüyor. Genç futbolcu adayları, çalışmalara devam ederek hem spor yapıyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. GSB Spor Okulları çerçevesinde düzenlenen futbol antrenmanları, gençleri spora teşvik etmek ve yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla ara vermeden gerçekleştiriliyor. Mahmudiye ilçesinde yapılan antrenmanlar, futbol oynamayı seven gençlerin büyük ilgisini çekiyor.

ANTRENMANLAR VE DEĞERLER

Antrenmanlar, gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra takım ruhu ve disiplin gibi değerleri de kazanmalarına yardımcı oluyor. Mahmudiye’deki futbol sahasında gerçekleştirilen antrenmanlarda, gençler antrenörleri eşliğinde pas, top sürme ve şut çalışmaları yapıyor. Maç pratikleriyle öğrendiklerini pekiştiren genç futbolcular, bu süreçte keyifli vakit geçiriyor.

GENÇLERİ SPORA DAVET

Gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi hedefleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, resmi olarak tüm gençlere sporun farklı dallarına katılmaları ve aktif bir yaşam tarzı benimsemeleri konusunda davette bulunuyor.