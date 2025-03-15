Mahmudiye’de Küçükler Atletizm Antrenmanları Başladı

KÜÇÜKLER ATLETİZM ANTRENMANLARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde, GSB Spor Okulları bünyesinde küçükler kategorisinde atletizm antrenmanları düzenleniyor. Antrenmanlar, genç sporcular için önemli bir fırsat sunuyor.

GSB Spor Okulları, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “GSB Spor Okulları Küçükler Atletizm antrenmanlarımız Mahmudiye’de tüm enerjisiyle devam ediyor, küçük sporcularımız, hızlarını ve yeteneklerini keşfederken eğlenmeyi de ihmal etmiyor” açıklamasında bulundu. Genç sporcular, eğlenceli ve öğretici bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.