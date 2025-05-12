Mahmut A., Dolandırıcılıktan Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OLAYI BURSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’da sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Servan G.’yi (19) düşük faizli kredi alma vaadiyle dolandıran Mahmut A. (28), mobil bankacılık üzerinden 300 bin lira kredi çekip kayıplara karıştı. Adana’da ikamet eden Mahmut A., Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Servan G. ile sosyal medya üzerinden arkadaş oldu. Servan G., mali sıkıntılarından bahsedince, Mahmut A., ona düşük faizli kredi alabileceğini söyledi ve sonrasında buluşma ayarladı.

İNEGÖL’DE BULUŞMA, DOLANDIRILMA ANINI GETİRDİ

İkili, buluşma için İnegöl ilçesinde saat 23.30 civarı Osmaniye Mahallesi’ndeki bir kafede bir araya geldi. Burada Mahmut A., Servan G.’nin cep telefonunu kullanarak mobil bankacılık üzerinden 300 bin lira kredi çekip bu parayı başka bir hesaba havale etti. Mahmut A., kafeden ayrılmadan önce, kredinin kısa süre içinde hesaba geçeceğini belirtti. Ancak Servan G., dolandırıldığını anlayınca hemen polisi aradı.

Servan G.’nin şikayeti üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcı Mahmut A.’yı yakalamak için hemen harekete geçti. Şüpheli, kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Mahmut A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık risklerinin arttığını bir kez daha gösterdi.