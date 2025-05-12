Mahmut A., Servan G.’yi dolandırdı

DOLANDIRICILIK OLAYI BURSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’da bir dolandırıcılık vakası, sosyal medyada tanışan iki kişi arasında gelişti. 19 yaşındaki Servan G., sosyal medya üzerinden tanıştığı 28 yaşındaki Mahmut A. ile buluştu. Mahmut A., Servan G.’ye düşük faizli kredi çekebileceğini söylerken, bu durum onların buluşmasına neden oldu.

TOPLANTI YERİNDE HIZLI HAMLELER

Buluşma yeri olarak belirlenen İnegöl ilçesindeki bir kafede, Mahmut A., Servan G.’nin cep telefonunu kullanarak mobil bankacılık üzerinden 300 bin lira kredi çekti. Ardından, bu miktarı başka bir hesaba havale etti. Mahmut A., kredinin kısa süre içinde Servan G.’nin hesabına geçeceğini belirterek kafeden ayrıldı. Servan G., dolandırıldığını anlayınca hemen polisi aradı.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ

Servan G.’nin şikayeti üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan Mahmut A.’yı kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.