Mahmut Alan, Boluspor’u güçlendirecek

BOLUSPOR’DA YENİ GÖREV DEVRİ

Boluspor’un geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mahmut Alan, “Önceliğimiz, finansal anlamda kulübü ayağa kaldırmak” diyor. Ayrıca, Alan transferler için de çalıştıklarını ve birkaç futbolcuyla görüştüklerini ifade ediyor. Mahmut Alan, Boluspor Kulübü’nün Karaçayır Mahallesi’ndeki binasında görevine başladı ve yönetim kurulu üyeleriyle tesislerde incelemelerde bulundu. Boluspor’un 17. başkanı olan Alan, kongre sonrası sezon öncesi yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtiyor.

FİNANSAL İYİLEŞME HEDEFİ

Başkan Alan, “Futbolcularla ilgili birkaç flaş isimle fikir alışverişinde bulunduk” diyerek, ilk etapta finansal kalkınma hedeflerini vurguluyor. “Kongre bittiği andan itibaren hiç durmadık. Yaklaşık 54-55 saatlik yoğun bir mesaiye başladık. İstanbul’da bazı görüşmeler yaptık; menajerlerle, futbolcularla ve bazı kulüp başkanlarıyla.” diyen Alan, bu süreçte Sakaryaspor’un yeni başkanıyla da bir araya geldiklerini ve futbolcularla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiriyor. Henüz hiçbir futbolcuyla anlaşma yapılmadığını belirtse de, finansal anlamda kulübün iyileştirilmesi gerekliliğine dikkat çekiyor. Geçmişteki başkanların katkıları için minnettar olduğunu ifade ederek, “Boluspor, Bolu’nun her şeyi.” diyor.

Boluspor’un bir marka olduğunu savunan Alan, yönetimlerinin yeni görünse de aralarında oldukça tecrübeli isimlerin olduğunu vurguluyor. Kamuoyunda yönetimleri hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt veren Alan, “Şehir dışından destek arayışlarımız var ancak önceliğimiz Boluspor.” şeklinde konuşuyor. Geçmiş sponsorluk anlaşmalarından üzüntü duyduğunu belirterek, “3 milyon, 5 milyon liraya Boluspor’un adının önüne ya da arkasına isim yazdırılamaz.” diyor. Yüksek meblağların bir kulüp için ne denli önemli olduğuna dikkat çekiyor.

ALTYAPIYA VERİLEN ÖNEM

Altyapı konusunun da önemli olduğunu vurgulayan Başkan Mahmut Alan, “Boluspor altyapısıyla ilgili yıllardır sıkıntılar konuşuluyor.” ifadesini kullanıyor. Sponsorlukları toparladıktan sonra ilk iş olarak altyapıya odaklanacaklarını aktaran Alan, Bolu’nun altyapısından en az iki oyuncunun A takıma kazandırılmasını hedefliyor. Dışarıdan getirilen oyunculara verilen ücretlerin aynısını, altyapıdan gelen oyunculara da vereceklerini belirterek, “Bu şehrin çocukları sahaya çıktığında o formayı yırtarcasına oynar.” cümlesiyle duygularını ifade ediyor.