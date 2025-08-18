Mahmut Alan, Ticaret İl Müdürlüğü’ne Şikayet Etti

MAĞAZA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bolu’da bir teknoloji mağazasında cep telefonlarının yalnızca senetli ve vade farkı ile taksitle satılması, Mahmut Alan’ın tepkisini çekti. Alan, durumu Ticaret İl Müdürlüğü’ne şikayet etti. Ekipler, şikayet sonrası mağazayı denetleyerek Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında işlem başlattı. Alan, Hükümet Meydanı’ndaki mağazaya gidip peşin fiyatla cep telefonu almak istediğinde, yetkililerin yalnızca taksitle satış yaptıklarını belirtmesi üzerine duruma itiraz etti.

FIRSATÇILIĞA TEPKİ

Piyasa fiyatı 62 bin TL olan cep telefonunun, 15 ay taksitle 140 bin TL’den satılması, Alan’ı rahatsız etti. Mağazadan ayrılırken iş yeri görevlileriyle yaşadığı tartışmayı cep telefonuyla kaydeden Alan, bu görüntülerle Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Denetim sırasında, mağazadaki bazı ürünlerde peşin fiyat etiketinin bulunmadığı tespit edildi. Yalnızca taksitli ve vade farklı fiyatların mevcut olduğu gerekçesiyle tutanak tutuldu.

MAĞAZA YETKİLİLERİNE CEVAP

Denetim sırasında gazetecilere açıklama yapan Mahmut Alan, mağazanın fırsatçılık yaptığını aktardı. “Arkamda görmüş olduğunuz mağazaya telefon almaya geldiğimizde bize peşin parayla telefon veremeyeceklerini söylediler. ‘Almak istiyorsan taksitli fiyatını ödeyeceksin’ dediler. Yani piyasa fiyatı 62 bin TL olan cep telefonunu 140 bin TL ödeyerek alabileceğimizi söylediler. Bu benim çok garibime gitti. Benim gibi birçok kişi olduğunu öğrendim. Yani burada insanların zor durumda olmasından fırsatçılık yapıyorlar. Peşin parayla alamadık, vermiyorlar. Videoda da kayıtlı. Taksitli fiyatını öderseniz telefonu alabilirsiniz diyorlar. Burada ticaret hukuku var. Bu durum ticari ahlaka sığmaz,” şeklinde ifade etti. Mağaza yetkilileri ise söz konusu durumun satış politikaları olduğunu bildirdi.