Mahmut Arıkan, 2027’de seçim istemiyor

İKTİDARA ERKEN SEÇİM MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2026’ya kadar herhangi bir erken seçim gerçekleşmemesi halinde, 2027’de yapılması öngörülen bir erken seçimde yer almayacaklarını dile getirerek, “Yok öyle bir şey, ona ben yokum. Bekledim 6 ay daha beklerim, 2028 Mayıs’ta olsun seçim” şeklinde konuştu. Arıkan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak, yeni dönemde saha çalışmalarına yoğunlaşacaklarını belirtti.

GENÇLERE ULAŞMAK İÇİN YENİ STRATEJİLER

Arıkan, gençlere ulaşmada daha fazlasını yapmaya ihtiyaç duyduklarını aktararak, “Saadet Partisi yeni dönemde saha çalışmalarına ağırlık verecek. Türkiye’de 50 bin mahalle, 210 bin seçim sandığı var. Bizim il teşkilatlarımız tamam, ilçe teşkilatlarımızın önemli bir kısmı tamam. Yeni dönemde 50 bin mahallede teşkilatlanmanın yolunu aradıktan sonra, geçmişte Refah Partisi’nin birinci parti olduğu dönemde olduğu gibi teknolojiyi kullanarak seçmenimize ulaşmanın yollarını arayacağız. Saadet Partisi olarak gençlere ulaşmak durumundayız ve onların Türkiye ile ilgili azalan ümitlerini yeniden yeşertebilecek projeleri paylaşacağız. Kendi özeleştirimizin çalışmalarını yapıyoruz ve sahada nasıl ilerleyeceğimize dair neticeleri paylaşacağız” dedi.

HUKUKA DEĞER VERİLMELİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması ile ilgili hukuksal duruma ışık tutan Arıkan, hukukçuların ilk duruşmada Özdağ’ın serbest kalacağını öngördüğünü belirtti. Arıkan, “Ümit Özdağ ile siyaseten aynı yolda yol almam mümkün değil. Ama Türkiye’nin geleceği açısından bir siyasi partinin genel başkanının gözaltına alınarak tutuklanması, kabul edilebilir bir durum değil. Bu tür uygulamalar, Türkiye’de siyasetin doğru işlemediğini gösteriyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise, iktidarın Anayasa’ya uygun davranması gerekir” ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN ADAYI KİM?

Arıkan, 2025 veya 2026 yılında yapılacak bir erken seçimde yer alacaklarını, ancak 2027’de olabilecek bir seçimde yer almayacaklarını tekrar vurgulayarak, “Muhalefetin birçok adayı var ama Türkiye’de tartışılması gereken esas konu, iktidarın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Şu anda Cumhur İttifakı’nın adayı yok. Erken seçim olsun, biz varız ama iktidar 2027’nin sonbaharında seçim yapacağını söylüyor. Yok öyle bir şey, ona ben yokum” dedi.

ADAY TARTIŞMAK İÇİN ERKEN

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç yıl olduğunu belirten Arıkan, “Seçimlere daha 3 yıl var. Cumhurbaşkanı adaylığının seçimlere yakın konuşulması gerekiyor. Bugün Türkiye’de öncelikli olarak konuşulması gereken konular; adalet krizi, ekonomik kriz ve dış politikada yaşanan olaylar olmalı” diyerek, bu kritik meselelerin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.