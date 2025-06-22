Mahmut Arıkan, ABD’yi kınadı

DİYARBAKIR’DA KONGRE DÜZENLENDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Diyarbakır’da gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar yaptı. Arıkan, “Küresel çetenin baş aktörü ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine dönük saldırılarını kınıyorum.” şeklinde bir ifade kullandı. Kongre, Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu’nda düzenlendi. Arıkan, Diyarbakır’ın tarihi, kültürel ve coğrafi olarak bölgenin parlayan yıldızı konumunda olduğunu belirtti.

DİYARBAKIR’IN BEREKETİ

Arıkan, Diyarbakır’ın bereketli topraklarına dikkat çekerek, “Topraklarımızdan bereket fışkırıyor. Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleri dünyaca ünlüdür.” diye konuştu. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşan Arıkan, “Hepimizde bazı kaygılar olabiliyor, ancak beklenti ve umut daha yüksektir.” dedi. Saadet Partisi’nin akan kanı durduracak ve şiddete son verecek adımlar atacağını vurguladı.

Arıkan, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıları hakkında da görüşlerini bildirdi. Bu saldırıların amacının, “özgür iradeleri susturmak” olduğunu belirten Arıkan, “Bu kirli planları görüyoruz. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Siyonist İsrail’i lanetliyorum, hukuku ayaklar altına alan bu saldırılarını kınıyorum.” ifadelerini kullandı. Kongrede, aynı zamanda tek aday olarak seçilen Abdurrahman Ergin ve yönetim kurulu yeniden göreve geldi.