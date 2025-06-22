Mahmut Arıkan Diyarbakır’da Kongre Yaptı. Kardeş İran Halkına Başsağlığı Diliyorum

MAHMUT ARIKAN DİYARBAKIR’DA KONGREYE KATILDI

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Diyarbakır’daki 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak için şehre geldi. Kongre, Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi İhsan Arslan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve il başkanlığına bir kez daha Abdurrahman Ergin atandı. Kongrede konuşan Arıkan, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE OLMA HEDEFİ

Arıkan, “Saadet Partisi, akan kanı durduracak, şiddete son verecek, siyasetin alanını genişletecek, hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kalkmasına vesile olacak, dilin, kimliğin, kültürün, inancın ve düşüncenin kendisini ifade etmesine en uygun zemini hazırlayacak, barış, huzur ve kardeşlik iklimini tesis edecek, tüm bunları gücün keyfiliğine bırakmayıp hukuk ile şekillendirecek her samimi adımı, herkesten daha fazla desteklemektedir ve destekleyecektir.” dedi. Ayrıca, örgütün silah bırakmasını ve kendini feshetmesini olumlu bir gelişme olarak gördüklerini ancak bölgedeki gelişmeleri yeterli bulmadıklarını ifade etti.

İSRAİL’E ELEŞTİRİLER

Arıkan, soykırımcı İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile işgalci İsrail ordusunun Suriye topraklarında hareket etmesini kınadı. Türk, Kürt, Arap, Farisi ve bölgenin tüm halklarının birbirini el üstünde tutması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye’de Şeyh Said, Said-i Nursi ve Seyit Rıza’nın mezarlarının yerlerinin hala bilinmediğine dikkat çekerek, “devlet artık bu ayıba son vermelidir. Şeyh Said’in, Said-i Nursi’nin ve Seyit Rıza’nın mezar yerleri açıklanmalıdır” çağrısında bulundu.

İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI VE SABIR

ABD’nin İran’a düzenlediği saldırılara da değinen Arıkan, bu saldırıları lanetlediğini ve “Amaç; özgür iradeleri susturmak, masumların sesini kısmak, coğrafyamızı teslim almaktır. Biz bu kirli planları görüyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İran halkına başsağlığı ve sabır dilediğini belirterek, “İran halkının ortaya koyduğu direnişi son derece kıymetli buluyoruz.” ifadelerini kullandı. Arıkan, dünya kamuoyuna çağrı yaparak, kimsenin bu duruma yalnızca ‘İran meselesi’ olarak bakmaması gerektiğini söyledi.