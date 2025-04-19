Mahmut Arıkan, Gazze’de Soykırıma Tepki Gösterdi

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı sert bir tepki gösterdi. Arıkan, “Onlarca yıldır şehit kanlarıyla sulanan topraklarda birileri keyif yapacak, birileri tatil yapacak. Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için gördüğünüz ve kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz.” şeklinde konuştu. Arıkan, partisinin Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Merkezi’nde düzenlediği 7. Olağan İl Kongresi’nde özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. İsrail’in saldırılarına karşı dünya genelinde sessizliğin olduğunu belirten Arıkan, “Gazze’de katil İsrail’in durmaya, dünyanın da İsrail’i durdurmaya maalesef niyeti yok.” dedi.

TRUMP’IN PLANI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planlarını eleştiren Arıkan, “Gazze’nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor. Ne olacak Gazze’ye? Trump’ın planlarında ne olacağı belli: tatil köyü olacak! Onlarca yıldır şehit kanlarıyla sulanan topraklarda birileri keyif yapacak, birileri tatil yapacak. Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bölgesel tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve toplumsal kutuplaşmanın arttığını vurgulayan Arıkan, 1997 yılında Milli Görüş iktidarında Filistin’e asker gönderilmesine yönelik aldıkları kararı hatırlatarak, “Bu belge Filistin’in El Halil bölgesine asker gönderilmesi için çıkan tezkere. Biz bunu yapmışız.” dedi.

ÜLKEDEN KUTUPLAŞMAYA DİKKAT

Bölgedeki haritaların yeniden çizilmesinin Türkiye’yi nasıl etkileyeceğine dair uyarılarda bulunan Arıkan, “Bütün partililere Çağrım var; iktidar ve muhalefet partilileri dahil. Türkiye, ‘olmak ya da olmamak’ mesafesine geldi.” şeklinde belirtti. Ekonomik sorunların yanı sıra toplumsal kutuplaşmanın derinleştiğini dile getiren Arıkan, insanların partiler üzerinden birbirlerine düşman hale geldiğini vurguladı.

EKONOMİK SIKINTILAR VE ÇİFTÇİLERİ KORUMA

Arıkan, asgari ücretin acilen güncellenmesi gerektiğini dile getirerek, “Asgari ücret acilen güncellenmeli. Açlık sınırının altında asgari ücret olmaz.” ifadelerini kullandı. Emekli maaşlarının artırılması gerektiğini savunan Arıkan, “14 bin lira, insana hakaret eder gibi bir şey.” dedi. İklim yasasına yönelik eleştirilerde bulunan Arıkan, “Dedik ki, küresel emperyalistlerin ‘iklim kanunu’ dayatmalarına değil, Anadolu çiftçimizin kulaklarına kulak verin.” şeklinde konuştu. Uyuşturucu ile mücadeleye daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Arıkan, “Bu ülkenin gerçek sorunu civciv satanlar mı, yoksa sokaklarımızı zehirleyen uyuşturucu baronları mı?” diyerek dikkat çekti. Kongrede mevcut başkan Veysel Kutluca yeniden Saadet Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı’na seçildi. Kongrenin ardından Arıkan, Aşağımahmutlar köyüne geçerek, zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gören Murat Saygılı’yı ziyaret etti.